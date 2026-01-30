Fenerbahçe forvet bombası patlatmaya hazır! Transfer için bonservis belli oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Sidiki Cherif ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüpten gelen teklifi değerlendiren genç futbolcu kararını verdi ve çubuklu formayı giymeyi kabul etti. Oyuncunun kulübü Angers’in ise transfer için talep ettiği bonservis bedelini netleştirdiği ve 25 milyon euro istediği öğrenildi. Kısa süre içerisinde imzaların atılması hedefleniyor. Ayrıca Ademola Lookman konusunda da Atalanta ile yapılan görüşmeler olumlu seyrediyor. Nijeryalı yıldızın da İstanbul'a gelmesi adına uğraş veriliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattına yapacağı takviye kapsamında rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı lacivertlilerin, Ligue 1 ekiplerinden Angers forması giyen 19 yaşındaki golcü Sidiki Cherif için temaslarını yoğunlaştırdığı belirtildi.
FENERBAHÇE PRENSİPTE ANLAŞTI
Kulis bilgilerine göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile prensip anlaşmasına vardı. Genç futbolcunun, sunulan proje ve sportif planlamaya olumlu yaklaştığı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından gözler iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerine çevrildi.
ANGERS'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Haberde, Angers'in Sidiki Cherif'in transferi için 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis geliri hedeflediği aktarıldı. Fransız kulübünün, oyuncunun yaşı ve potansiyeli nedeniyle pazarlık sürecini bu rakam üzerinden yürüttüğü kaydedildi.
İNGİLTERE'DEN İKİ KULÜP DEVREDEYDİ
Sidiki Cherif ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin yanı sıra Fulham ve Crystal Palace'ın da yer aldığı iddia edildi. Ancak sarı lacivertlilerin bu transferde rakiplerine göre daha somut adımlar attığı belirtildi.
CRYSTAL PALACE TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Foot Mercato'da yer alan haberde, Sidiki Cherif'in Crystal Palace'tan gelen teklifi geri çevirdiği ve yalnızca Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ifade edildi. Bu tercihin, sarı lacivertli yönetimin elini güçlendirdiği aktarıldı.
KULÜPLER ARASI GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Fenerbahçe ile Angers arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiği, tarafların anlaşmaya varmak için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Sarı lacivertli yönetimin, transferi sonuçlandırma konusunda kendine güvendiği vurgulandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Gine asıllı Fransız futbolcu Sidiki Cherif, bu sezon Ligue 1'de 19 maçta 1164 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti. Genç oyuncu, üst düzey lig tecrübesiyle dikkat çekti.
LOOKMAN TRANSFERİNDE MUTLU SON YAKIN
Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak üzere.
İTALYANLAR DUYURDU
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bir süredir Atalanta ile temas halindeydi. Transferle ilgili son gelişmeyi aktaran Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin Lookman transferini bitirmek üzere olduğunu duyurdu.
Bir diğer İtalyan gazeteci Matteo Moretto ise Fenerbahçe'nin bonuslar dahil 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı.
SÖZLEŞME ŞARTLARI NETLEŞİYOR
Haberlere göre Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile yıllık 7 milyon Euro maaş karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bu hamle, kulüp tarihinin en yüksek bedelli transferlerinden biri olmaya aday.
SAHADAKİ ETKİSİ
Hücumun her bölgesinde görev alabilen 26 yaşındaki Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 resmi maçta 3 gol ve 2 asist üretti. Hızı, bire birdeki etkinliği ve skora katkısıyla tanınan Nijeryalı oyuncu, uzun süredir Avrupa kulüplerinin radarındaydı.
TRANSFER GEÇMİŞİ VE PİYASA DEĞERİ
Lookman, 2022 yazında 10,85 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'den Atalanta'ya transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.