Fenerbahçe forvet bombası patlatmaya hazır! Transfer için bonservis belli oldu

Bir diğer İtalyan gazeteci Matteo Moretto ise Fenerbahçe'nin bonuslar dahil 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bir süredir Atalanta ile temas halindeydi. Transferle ilgili son gelişmeyi aktaran Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin Lookman transferini bitirmek üzere olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak üzere.

Ademola Lookman Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi (EPA)

SÖZLEŞME ŞARTLARI NETLEŞİYOR

Haberlere göre Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile yıllık 7 milyon Euro maaş karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bu hamle, kulüp tarihinin en yüksek bedelli transferlerinden biri olmaya aday.

SAHADAKİ ETKİSİ

Hücumun her bölgesinde görev alabilen 26 yaşındaki Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 resmi maçta 3 gol ve 2 asist üretti. Hızı, bire birdeki etkinliği ve skora katkısıyla tanınan Nijeryalı oyuncu, uzun süredir Avrupa kulüplerinin radarındaydı.