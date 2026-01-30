Fenerbahçe iki ayrılığı birden açıkladı! Eski takımına geri döndü

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Girona'da kiralık olarak forma giyen Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar geçerli olan geçici transfer sözleşmesinin, taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda feshedildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, Livakovic'in sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb'e kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Böylece Hırvat kaleci, sezonun kalan bölümünde eski kulübünün formasını giyecek.

Emir Ortakaya (AA)

EMİR ORTAKAYA ÇAYKUR RİZESPOR'A TRANSFER OLDU

Fenerbahçe, bir diğer resmi açıklamasında Emir Ortakaya'nın transferini duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, genç futbolcunun kalıcı olarak Süper Lig ekibine transfer olduğunu bildirdi.

KİRALIK SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, İkas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya'nın sezon sonuna kadar geçerli olan geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı görüşmeler sonucunda feshedildiği aktarıldı.

KALICI TRANSFER TAMAMLANDI

Açıklamada, Emir Ortakaya'nın kalıcı transferi konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Genç futbolcunun yeni kulübüyle 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Fenerbahçe, açıklamasında Emir Ortakaya'ya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diledi.