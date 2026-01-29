Juventus'un yeni hedefi Jhon Duran!

İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran için resmi teklif yaptı. Tarafların 22 yaşındaki santrforun transferi konusunda resmi görüşmelere başladığı öğrenildi.

Kolombiyalı golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın, Aston Villa'dan 75 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı isimler arasında yer almıştı. Duran, sezon başında Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye kiralanarak sarı-lacivertli formayı giymeye başladı.

Jhon Duran Galatasaray ve Beşiktaş ağlarını sarsmıştı (İHA)

Jhon Duran (AA)

SEZON PERFORMANSI

Jhon Duran, Fenerbahçe kariyerinde bu sezon 21 resmi maçta görev aldı. Genç forvet, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Ancak sezon genelinde beklentileri karşılamakta zorlandı.