Juventus'un yeni hedefi Jhon Duran!

Fenerbahçe ile transferi konusunda daha önce anlaşma sağlayan ancak Youssef En-Nesyri’nin kiralanmak istememesi sonrası bu dosyayı kapatan Juventus, bu kez sarı-lacivertli kulübün kapısını Kolombiyalı golcü için çaldı.

İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran için resmi teklif yaptı. Tarafların 22 yaşındaki santrforun transferi konusunda resmi görüşmelere başladığı öğrenildi.

Jhon Duran Galatasaray ve Beşiktaş ağlarını sarsmıştı (İHA)

FENERBAHÇE'DE KİRALIK OYNUYOR

Kolombiyalı golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın, Aston Villa'dan 75 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı isimler arasında yer almıştı. Duran, sezon başında Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye kiralanarak sarı-lacivertli formayı giymeye başladı.

Jhon Duran (AA)

SEZON PERFORMANSI

Jhon Duran, Fenerbahçe kariyerinde bu sezon 21 resmi maçta görev aldı. Genç forvet, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Ancak sezon genelinde beklentileri karşılamakta zorlandı.

