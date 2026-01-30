Fenerbahçe'nin FCSB'ye attığı gole ofsayt engeli!

Karşılaşmanın 17. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, FCSB ceza sahası içinde şutunu çekti. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Youssef En-Nesyri, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe tribünleri kısa süreli bir gol sevinci yaşadı.

Görüntü TRT 1'den alınmıştır.

OFSAYT KARARI GELDİ

Ancak pozisyonun ardından yardımcı hakemin bayrağı havaya kalktı. Yapılan değerlendirmede, Kerem Aktürkoğlu'nun şutu çektiği anda En-Nesyri'nin ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi. Bu karar sonrası sarı-lacivertliler öne geçme fırsatını değerlendiremedi.