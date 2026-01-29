Fenerbahçe'den genç golcü sürprizi! Geleceğin yeteneğine imza attırılacak
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek için önemli bir adım attı. Sarı-lacivertlilerin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden SCO Angers forması giyen 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif için girişimlerini artırdığı öne sürüldü.
L'Équipe'te yer alan habere göre genç oyuncuya İngiltere'den Crystal Palace ve Fransa'dan Paris FC de talip. Ancak Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu ve oyuncuyu ikna etmek adına temaslarını sıklaştırdığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, ara transfer döneminde iddialı bir kadro yapılanması hedeflediği vurgulandı.
Kanarya, genç futbolcuya imza attırmak adına yoğun mesai harcıyor. Ara dönemin sona ermesine kısa bir süre kala artık sonuca ulaşılmak isteniyor.
SIDIKI CHERIF KİMDİR?
Forvet ve sol kanat pozisyonlarında görev yapabilen Sidiki Cherif, Fransa'nın gelecek vadeden yetenekleri arasında gösteriliyor. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ligue 1'de Angers formasıyla çıktığı 19 maçta 4 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşına rağmen fizik gücü ve hareketliliğiyle öne çıkan Cherif'in, Fenerbahçe'nin hücum rotasyonuna dinamizm katması bekleniyor.