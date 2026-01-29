Fenerbahçe'den genç golcü sürprizi! Geleceğin yeteneğine imza attırılacak

L'Équipe'te yer alan habere göre genç oyuncuya İngiltere'den Crystal Palace ve Fransa'dan Paris FC de talip. Ancak Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu ve oyuncuyu ikna etmek adına temaslarını sıklaştırdığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, ara transfer döneminde iddialı bir kadro yapılanması hedeflediği vurgulandı.

Kanarya, genç futbolcuya imza attırmak adına yoğun mesai harcıyor. Ara dönemin sona ermesine kısa bir süre kala artık sonuca ulaşılmak isteniyor.