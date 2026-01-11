Fenerbahçe'de Süper Kupa'nın primi 1.5 milyon euro
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleri ile sahadan 2-0 ayrılarak şampiyon oldu. Sarı lacivertli futbolcular, 1.5 milyon euroluk prime de hak kazandı.
Sarı-lacivertliler, final maçını Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin attığı gollerle 2-0 kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
GUENDOUZI VE OOSTERWOLDE DAMGASI
Maçın kilidini açan isim Matteo Guendouzi olurken, ikinci yarıda sahneye çıkan Jayden Oosterwolde farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe, skor üstünlüğünü koruyarak finali rahat bir galibiyetle tamamladı.
YÖNETİMDEN 1.5 MİLYON EURO SÖZÜ
Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa finali öncesinde takıma önemli bir prim sözü vermişti. Sarı-lacivertlilerin derbiyi kazanması halinde futbolculara 1.5 milyon Euro (75,3 milyon TL) prim dağıtılacağı açıklanmıştı.
FUTBOLCULAR PRİMİ KAPTI
Finalde Galatasaray'ı mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe, hem Süper Kupa sevincini yaşadı hem de yönetimin verdiği büyük ödülü almaya hak kazandı. Sarı-lacivertli futbolcular, maç sonrası zaferi ve primi birlikte kutladı.