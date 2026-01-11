Fenerbahçe'de Süper Kupa'nın primi 1.5 milyon euro

Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa finali öncesinde takıma önemli bir prim sözü vermişti. Sarı-lacivertlilerin derbiyi kazanması halinde futbolculara 1.5 milyon Euro (75,3 milyon TL) prim dağıtılacağı açıklanmıştı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu sevinci (AA)

FUTBOLCULAR PRİMİ KAPTI

Finalde Galatasaray'ı mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe, hem Süper Kupa sevincini yaşadı hem de yönetimin verdiği büyük ödülü almaya hak kazandı. Sarı-lacivertli futbolcular, maç sonrası zaferi ve primi birlikte kutladı.