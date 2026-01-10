Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba Süper Kupa sevincini taraftarla paylaştı
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’de, yeni transferler Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba zafer sevinci için tribünlere koştu.
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadroya katılan Guendouzi ve Musaba'nın final maçında gösterdiği performansın ardından taraftarla kurduğu bu bağ, şampiyonluk gecesine damga vurdu.
İki yıldız oyuncu, finalin ardından tribünlere koşarak kupa sevincini taraftarla paylaştı.