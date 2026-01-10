Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba Süper Kupa sevincini taraftarla paylaştı

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadroya katılan Guendouzi ve Musaba'nın final maçında gösterdiği performansın ardından taraftarla kurduğu bu bağ, şampiyonluk gecesine damga vurdu.

İki yıldız oyuncu, finalin ardından tribünlere koşarak kupa sevincini taraftarla paylaştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri taraftara koştu