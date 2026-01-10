PODCAST CANLI YAYIN

Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba Süper Kupa sevincini taraftarla paylaştı

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’de, yeni transferler Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba zafer sevinci için tribünlere koştu.

Giriş Tarihi:
Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba Süper Kupa sevincini taraftarla paylaştı

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde kadroya katılan Guendouzi ve Musaba'nın final maçında gösterdiği performansın ardından taraftarla kurduğu bu bağ, şampiyonluk gecesine damga vurdu.

İki yıldız oyuncu, finalin ardından tribünlere koşarak kupa sevincini taraftarla paylaştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri taraftara koştu
Matteo Guendouziden muhteşem başlangıç! Ayağının tozuyla Galatasaraya gol attıMatteo Guendouziden muhteşem başlangıç! Ayağının tozuyla Galatasaraya gol attı
Matteo Guendouzi'den muhteşem başlangıç! Ayağının tozuyla Galatasaray'a gol attı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler