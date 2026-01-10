Matteo Guendouzi Fenerbahçe kariyerine Galatasaray'a golle başladı

Süper Lig ekipleriden Fenerbahçe 'nin 30 milyon euroya yakın maliyetle kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi , Fiorentina maçında 90 dakika forma giymesinin ardından Galatasaray ile oynanan Süoer Kupa mücadelesine ilk 11'de başladı.

Matteo Guendouzi (AA)

Başarılı müdahaleleriyle dikakt çeken Fransız yıldız, 28. dakikada ceza sahası dışında yaptığı vuruşla birlikte Ederson'u mağlup etti ve takımını öne geçirmeyi başardı.

Deneyimli futbolcu ilk maçında Galatasaray'a gol atarak etkileyici bir başlangıç yapmış oldu.