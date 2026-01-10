Matteo Guendouzi Fenerbahçe kariyerine Galatasaray'a golle başladı
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin, Lazio'dan transferi Matteo Guendouzi dakikalar 28'i gösterirken ağları havalandırıp takımını 1-0 öne geçirdi.
Süper Lig ekipleriden Fenerbahçe'nin 30 milyon euroya yakın maliyetle kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, Fiorentina maçında 90 dakika forma giymesinin ardından Galatasaray ile oynanan Süoer Kupa mücadelesine ilk 11'de başladı.
Başarılı müdahaleleriyle dikakt çeken Fransız yıldız, 28. dakikada ceza sahası dışında yaptığı vuruşla birlikte Ederson'u mağlup etti ve takımını öne geçirmeyi başardı.
Deneyimli futbolcu ilk maçında Galatasaray'a gol atarak etkileyici bir başlangıç yapmış oldu.