Fenerbahçe'den Galatasaray'a Okan Buruk göndermesi! "My name is Okan ball"
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 2014'ten sonra ilk kez şampiyon oldu. Sarı lacivertliler, maçın ardından sarı krımızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a göndermelerde bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenip şampiyonluğa ulaştı. Kanarya'nın gollerini Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti. Karşılaşmadan sonra hedefte teknik direktör Okan Buruk vardı. Sosyal medya hesaplarından birçok paylaşım yapıldı.
BASIN TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİ TİYE ALINDI
İlk tweette Buruk'un bir basın toplantısında söylediği "Bunlar kim ya? Pardon biraz sessiz olur musunuz? Kapıyı kapatabilir miyiz?" ifadelerine yer verildi.
Kapıyı kapatın.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
ANİMASYONLA GÖNDERME
Buruk için atılan ikicni tweette ise animasyonu yapıldı. Bu kez maç sonucuna göre direkt ağlayarak stadyumdan çıkan bir teknik adam resmedilip video haline getirildi.
😿 Kimse görmeden. pic.twitter.com/CluNIXV5MX— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
MY NAME IS OKAN BALL!
Sıradaki mesaj bu kez X üzerinden gönderilen bir mesaj barındırıyordu. "Futboldan 0 almışsın. Maynameis Okan ball" iletisine çok sayıda gülücük eklendi.
TEDESCO'YA ÖVGÜ
Süper Kupa'da zaferi getiren Domenico Tedesco'nun da çok konuşulan sultan lakabına uygun bir resim paylaşıldı. Ayrıca tarihe not düşülerek "Bu benim ilk Süper Kupam" denildi.
Bu benim ilk Süper Kupam ✅ pic.twitter.com/RnKzUk79i8— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026