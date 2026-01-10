Fenerbahçe'den Galatasaray'a Okan Buruk göndermesi! "My name is Okan ball"

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenip şampiyonluğa ulaştı. Kanarya'nın gollerini Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti. Karşılaşmadan sonra hedefte teknik direktör Okan Buruk vardı. Sosyal medya hesaplarından birçok paylaşım yapıldı.

Okan Buruk (AA) BASIN TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİ TİYE ALINDI İlk tweette Buruk'un bir basın toplantısında söylediği "Bunlar kim ya? Pardon biraz sessiz olur musunuz? Kapıyı kapatabilir miyiz?" ifadelerine yer verildi. Kapıyı kapatın.

🪩 Başlıyoruz! pic.twitter.com/OyRvi3sblu — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026