Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi! Dev maçın kadrosunda olacak

Anderson Talisca (AA)

DERBİNİN EN BÜYÜK KOZLARINDAN BİRİ

2025 yılında dünyanın ilk 10 liginde mücadele eden orta saha oyuncuları arasında en fazla gol atan isimlerden biri olan Talisca'nın, finalde Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.