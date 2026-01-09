Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi! Dev maçın kadrosunda olacak
Fenerbahçe’nin Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynayacağı dev maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, final öncesindeki son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Domenico Tedesco da sambacı yıldızı maç kadrosuna aldı.
Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe'de Anderson Talisca sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle Samsunspor maçında forma giyemeyen Brezilyalı yıldız, derbi öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
SAMSUNSPOR MAÇINI KAÇIRMIŞTI
Fenerbahçe'nin önemli hücum silahlarından Anderson Talisca, Samsunspor ile Adana'da oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde alt baldır sakatlığı sebebiyle görev alamamıştı. Ezeli rakiple oynanacak final öncesi yıldız futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu.
SON ANTRENMANDA TAKIMLA ÇALIŞTI
Galatasaray derbisi öncesindeki son antrenmanda takımla birlikte çalışan Talisca, hazır olduğunu gösterdi. Bu gelişme sonrası teknik heyet, Brezilyalı futbolcuyu final maçının kadrosuna dahil etme kararı aldı.
TEDESCO'DAN KADRO MÜJDESİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Anderson Talisca'yı Galatasaray maçı kadrosuna alacağını oyuncuya bizzat iletti. Tedesco, maç öncesi basın toplantısında, "Sakatlıktan dönen Talisca takımla çalıştı ve kadroda olacak" ifadelerini kullandı.
DERBİNİN EN BÜYÜK KOZLARINDAN BİRİ
2025 yılında dünyanın ilk 10 liginde mücadele eden orta saha oyuncuları arasında en fazla gol atan isimlerden biri olan Talisca'nın, finalde Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.
SON DERBİDE ALKIŞ ALMIŞTI
Anderson Talisca, Süper Lig'de oynanan ve 1-1 sona eren Galatasaray derbisinde son 27 dakikada oyuna girmiş, etkili performansıyla tribünlerden alkış almıştı. Süper Lig'deki son iki maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Brezilyalı yıldızın, Süper Kupa finalinde maçın kaderini belirleyebilecek isimlerden biri olması bekleniyor.