Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı İrfan Can Eğribayat'a Samsunspor talip

Fenerbahçe’de forma şansı bulmakta zorlanan İrfan Can Eğribayat için Süper Lig’den sürpriz bir hamle geldi. Samsunspor, milli kaleci için sarı-lacivertlilere resmi teklif sundu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de toplam 6 maçta forma giyen 27 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Milli file bekçisinin adı son dönemde Polonya ekipleri Legia Varşova ve Lech Poznan ile anılırken, transfer sürecinde Süper Lig'den sürpriz bir gelişme yaşandı.

İrfan Can Eğribayat (AA)

SAMSUNSPOR HAREKETE GEÇTİ

UEFA Konferans Ligi ilk etabını 12'nci sırada tamamlayan, Süper Lig'in ilk devresini ise 6'ncı basamakta bitiren Samsunspor, kaleci hattını güçlendirmek için İrfan Can Eğribayat adına Fenerbahçe'ye resmi teklif gönderdi.

Karadeniz ekibinin, yeni sezonda hedef büyütmek adına kalede tecrübeli bir isimle yola çıkmak istediği öğrenildi.

İrfan Can Eğribayat (AA)

SÜPER LİG'DEN YOĞUN İLGİ

İrfan Can Eğribayat'ın ismi yalnızca Samsunspor'la sınırlı kalmadı. Tecrübeli kaleci için Antalyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa'nın da devrede olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe yönetiminin, gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ve oyuncunun durumu hakkında kısa süre içinde net bir karar verilmesinin beklendiği ifade ediliyor.

