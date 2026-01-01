Fenerbahçe'ye eski dost engeli! Alexander Sörloth transferine taş koyabilir
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı başladı. Anthony Musaba için gün sayan Kanarya, Alexander Sörloth'u da kadrosuna katmak adına devrede. Ancak çok önemli bir rakip çıktı.
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı alınırken, sarı-lacivertli kulüpte transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Yönetim cephesinde hem idari süreçler hem de kadro planlaması eş zamanlı olarak yürütülüyor.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI AÇIKLANDI
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı resmen duyuruldu. Başkan Sadettin Saran, kongrenin sezon sonunda gerçekleştirileceğini kamuoyuna açıkladı.
SÜPER KUPA ÖNCESİ TOP BAŞI
Sarı-lacivertliler, 6 Ocak'ta Adana'da Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa Yarı Final karşılaşması öncesinde hazırlıklarına başlıyor. Fenerbahçe, yeni yılın ilk antrenmanını 3 Ocak'ta yaparak resmi olarak sahaya inecek.
TRANSFER MESAİSİ SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kadroyu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, farklı mevkiler için temaslarını sürdürüyor. Bu süreçte hücum hattı için gündeme gelen isimler dikkat çekiyor.
SÖRLOTH GELİŞMESİ GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Trabzonspor'da da forma giyen Norveçli golcüyle ilgili gelen son haberler, transfer sürecinin zorlaşabileceğini gösterdi.
JUVENTUS DEVREYE GİRDİ
İtalyan basınından Tuttosport'un aktardığı bilgilere göre Juventus, hücum hattını güçlendirmek adına Alexander Sörloth'u transfer listesine ekledi. Gol yollarında alternatif arayan İtalyan ekibinin, Norveçli futbolcuyu ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edildi.
COMOLLI'NİN RADARINDA
Haberde, Juventus'un yalnızca klasik bir santrfor değil, aynı zamanda hareketli oyun yapısına sahip ve hücum varyasyonlarına katkı sağlayabilecek "9,5 numara" profiline uygun bir isim aradığı vurgulandı. Bu kapsamda Sörloth'un fizik gücü ve ceza sahası etkinliğiyle sportif direktör Comolli'nin listesine girdiği belirtildi.