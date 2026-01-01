Fenerbahçe'ye eski dost engeli! Alexander Sörloth transferine taş koyabilir

Alexander Sörloth (AFP) TRANSFER MESAİSİ SÜRÜYOR Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kadroyu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, farklı mevkiler için temaslarını sürdürüyor. Bu süreçte hücum hattı için gündeme gelen isimler dikkat çekiyor.

Alexander Sörloth (REUTERS) SÖRLOTH GELİŞMESİ GÜNDEMDE Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Trabzonspor'da da forma giyen Norveçli golcüyle ilgili gelen son haberler, transfer sürecinin zorlaşabileceğini gösterdi.