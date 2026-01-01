Fenerbahçe'nin eski yıldızından şampiyonluk itirafı! "Galatasaray daha vizyonlu"
Fenerbahçe’de kısa süre forma giydikten sonra 2024-25 sezonu başında Kızıl Yıldız’a transfer olan Rade Krunic, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği döneme ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Boşnak orta saha, taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.
2023-24 sezonunun devre arasında Milan'dan kiralanan ve sezon sonunda 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kadroya katılan Krunic, Fenerbahçe kariyerini Sırp basınına değerlendirdi. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte yaşadıklarının kendisi için beklenmedik olduğunu dile getirdi.
"BANA ANLATTIKLARI GİBİ ÇIKMADI"
Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmeden önce kulüp hakkında kendisine bilgi verildiğini ancak yaşadıklarının beklentilerinin çok dışında olduğunu ifade etti. Boşnak futbolcu, bu süreçte kulüp içi işleyişe dair şaşkınlığını gizlemedi.
"12 YILDIR NEDEN ŞAMPİYON OLAMADIKLARINI ANLADIM"
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluğa ulaşamamasına dair de dikkat çeken ifadeler kullandı. Krunic, sarı-lacivertli camiada geçirdiği sürecin ardından bu durumun nedenlerini daha net gördüğünü söyledi.
"FUTBOLU DOĞRU ŞEKİLDE ANLAMIYORLAR"
"Fenerbahçe çok zor bir ortam! Gerçekten çok ama çok zor. Beni asıl şaşırtan şey şu oldu: Bu kadar büyük bir kulüp, bu kadar büyük hedefleri olan bir camia, nasıl bu kadar basit ve yüzeysel düşünebilir? Futbol bilgisi anlamında çok eksikler. Futbolu doğru şekilde anlamıyorlar… İtalyanlarla kıyasladığınızda aradaki fark çok büyük. İtalya'dan Türkiye'ye gelmek ciddi bir fark."
"Nereye geldiğimi biliyordum. Dušan Tadić ve Edin Džeko beni karşıladı. Livaković ve Zajc da vardı. Bana Fenerbahçe'yi anlattılar ama bu kadar amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım… Özellikle futbolun yönetildiği bazı departmanlarda. Açık konuşayım, uyum sağlayamadım. Ne oyun stiline, ne bu 'kontrolsüz, kaotik' futbola… İtalya'da ne yapmam gerektiğini net olarak bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama yapayım, sürekli bir şeyler uydurayım… Bu bana göre değil."
"GALATASARAY DAHA VİZYONLU"
"Yarım sezon sonra José Mourinho geldi. O an bunu benim için bir fırsat olarak gördüm. Roma'dayken beni isteyen bir teknik direktördü. Onunla çalışabileceğime emindim çünkü gerçekten çok iyi bir hoca. Ama Mourinho da Fenerbahçe için uygun bir teknik direktör değilmiş. Ona 'fazla defansif', 'takım az gol atıyor' diye eleştiriler yönelttiler. Oysa onun kazanan bir mentalitesi var, maç nasıl kazanılır çok iyi biliyor. Sonuca oynar."
"NEDEN ŞAMPİYON OLAMADIKLARINI ANLADIM"
"Ama bu onları pek ilgilendirmedi. Sonunda onun da ayrılması gerekti. Belki de kendilerine şu soruyu sormalılar: Neden 12 yıldır şampiyon olamıyorlar? Galatasaray, Fenerbahçe'ye nazaran daha vizyonlu ve Avrupa odaklı. Bu yüzden ligi domine ediyorlar."