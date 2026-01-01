Fenerbahçe'nin eski yıldızından şampiyonluk itirafı! "Galatasaray daha vizyonlu"

Rade Krunic (Takvim Foto Arşiv)

"FUTBOLU DOĞRU ŞEKİLDE ANLAMIYORLAR"

"Fenerbahçe çok zor bir ortam! Gerçekten çok ama çok zor. Beni asıl şaşırtan şey şu oldu: Bu kadar büyük bir kulüp, bu kadar büyük hedefleri olan bir camia, nasıl bu kadar basit ve yüzeysel düşünebilir? Futbol bilgisi anlamında çok eksikler. Futbolu doğru şekilde anlamıyorlar… İtalyanlarla kıyasladığınızda aradaki fark çok büyük. İtalya'dan Türkiye'ye gelmek ciddi bir fark."

"Nereye geldiğimi biliyordum. Dušan Tadić ve Edin Džeko beni karşıladı. Livaković ve Zajc da vardı. Bana Fenerbahçe'yi anlattılar ama bu kadar amatör olabileceklerini gerçekten anlayamamışım… Özellikle futbolun yönetildiği bazı departmanlarda. Açık konuşayım, uyum sağlayamadım. Ne oyun stiline, ne bu 'kontrolsüz, kaotik' futbola… İtalya'da ne yapmam gerektiğini net olarak bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama yapayım, sürekli bir şeyler uydurayım… Bu bana göre değil."