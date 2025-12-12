PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de En-Nesyri'den ayrılık talebi!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri devri kapanıyor… Performansı üzerinden yoğun şekilde hedef haline gelen 28 yaşındaki golcünün, bu gergin ortamdan uzaklaşmak adına yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.

Yıllık 7 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle Avrupa kulüplerinden teklif bulmakta zorlanan En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan ekipleriyle görüşmelere başladığı kaydedildi.

15 Aralık itibarıyla Fas Milli Takımı'na katılacak ve Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan golcü futbolcu, yönetimle yaptığı toplantıda kararını ve gerekçelerini dile getirdi.

En-Nesyri, son dönemde artan eleştiriler ve yaşadığı baskı nedeniyle mental olarak yıprandığını belirtip gitmesi konusunda anlayışlı davranılmasını istedi.



"MENTAL OLARAK ÇOK YIPRANDIM"

Faslı yıldız, "Kendi adıma hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum. Yapılan eleştiriler beni mental olarak çok yıprattı. Sahada mücadele ederken yaptığım her olumsuz hareket sonrası ıslıklanacak mıyım diye düşünmek bile beni yoruyor. Bunları düşünmeden oynamak istiyorum" dedi.
Sarı-lacivertli yönetim ise olası ayrılık durumunda 25 milyon Euro civarında bir bonservis geliri hedefliyor. Fenerbahçe, bu bütçeyi doğrudan yeni bir forvet transferine ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi 2024- 25 sezonunun başında İspanya ekibi Sevilla'dan 19.5 milyon Euro gibi rekor bir bonservis ücretiyle renklerine katmıştı. Futbolcu ilk senesinde 52 resmi maçta 30 gol-7 asistlik müthiş bir performansa imza atmıştı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 resmi maçta 8 gol ve 1 asist yaptı.

