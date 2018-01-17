Fenerbahçe'nin kiralanması konusunda Sparta Rotterdam'la anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli'den kötü haber geldi.



EN AZ 3 AY YOK

Fenerbahçe'nin dün akşam İstanbulspor'la oynadığı kupa maçında sakatlanarak oyundan alınan genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli'nin sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi. Futbolcunun sahalardan uzak kalacağı tahmini süre henüz net değil ama en az 3 ay ile 6 arasında olacağı ifade ediliyor.



Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Yiğithan Güveli'nin, İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR'ı çekildi. yapılan tetkiklerde genç oyuncunun sol bacak hamstrıng kasında bulunan 3 kolundan birinin koptuğu ayrıca bu bölgede bir de kısmi yırtılma olduğu tespit edildi. Yiğithan'ın tedavisine başlandı" ifadeleri yer aldı.



BU SABAH HOLLANDA'YA UÇACAKTI

Sarı-lacivertliler, Sparta Rotterdam'a kiralık olarak verdiği genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli'nin sakatlık haberiyle sarsılırken, genç oyuncu bu talihsiz sakatlık yaşanmasaydı bu sabah Hollanda'ya uçacaktı.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan genç savunmacı, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararı ile tecrübe kazanması için Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımına kiralık olarak verilecekti. İki kulüp yeni gelişmeyi aralarında görüşüyor.