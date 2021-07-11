İtalya - İngiltere finalinin 11'leri belli oldu | EURO 2020

İtalya-İngiltere finalinde düdük çalacak olan Hollandalı hakem Björn Kuipers, bu karşılaşma ile turnuvadaki 4'üncü maçını yönetecek. Daha önce B Grubu'nda oynanan Danimarka-Belçika, E Grubu'nda oynanan Slovakya-İspanya maçlarının yanında çeyrek finaldeki Çekya-Danimarka mücadelesinde düdük çalan 48 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası Finali yönetecek. Daha önce 2011 UEFA Süper Kupa Finali, 2014 Şampiyonlar Ligi Finali, 2013 ve 2018 UEFA Avrupa Ligi Finalleri'ni yöneten Kuipers, 2013 Konfederasyon Kupası Finali ile 2017 20 Yaş Altı Dünya Kupası Finali'nde görev almıştı. Hollandalı hakem, 2014 Dünya Kupası'nda İngiltere ile İtalya arasında oynanan grup maçını da yönetmiş, o karşılaşmayı İtalyanlar, 2-1 kazanma başarısı göstermişti.
İKİ TAKIMIN PENALTI İSTATİSTİKLERİ
Karşılaşmanın 90 dakikasının ve 15'er dakikalık 2 uzatma devresinin berabere bitmesi halinde gidilecek seri penaltı atışları bölümünde ise iki takım da kötü bir istatistiğe sahip olduğu gözlemleniyor. İtalya, tarihinde 12 defa seri penaltı atışlarına kalırken bu maçlarda 5 galibiyet 7 mağlubiyet aldı. İtalyanlar, bu turnuvanın yarı finalinde İspanya'yı penaltı atışları sonucunda elemeyi başarmıştı.
İngiltere ise tarihinde 9 kez seri penaltı atışlarında boy gösterdi. Bu karşılaşmalardan 3 galibiyet 6 mağlubiyet çıkaran İngilizler, son olarak 2019 UEFA Uluslar Ligi 3'üncülük maçında İsviçre'yi penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup etmişti.
WEMBLEY'DE 65 BİN SEYİRCİ OLACAK
Finalin oynanacağı Londra şehrindeki Wembley Stadı'na alınacak seyirci sayısı da günler önceden belli olmuştu. İngiliz hükümeti, yaptığı açıklama ile yarı final mücadeleleri ile final karşılaşmasının yüzde 75 kapasite ile oynanacağını duyurmuştu. Bugün oynanacak olan karşılaşmayı 65 bin seyircinin takip etmesi bekleniyor. İngiliz hükümeti, bazı kesimlerden gelen karşılaşmanın tam kapasite ile oynanması talebini ise bilim adamlarının tavsiyesi sonrasında reddetme kararı aldı.
TAKIMLARDAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Öte yandan futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator, final mücadelesi öncesinde takımların saha içerisindeki istatistikleri üzerine bir çalışma yayımladı. Bu rapora göre İtalyanlar, anahtar pas, akıllı pas ve ara paslarda da turnuvanın en başarılı isimleri oldu. Ayrıca İtalya, 134 kez rakip ceza sahasında topla buluşarak önemli bir istatistiğe imza attı.
İngiltere'nin ise turnuva boyunca rakip ceza sahasında topla oynama ortalaması 14'ken, yarı finalde bu parametre 44'e yükseldi. Grup maçlarında ofansif olarak üretken olamayan İngiltere, son 16 maçlarının ardından 4 karşılaşmada toplam 170 atak aksiyonu, 10 kaleyi bulan şut ve 190 rakip üçüncü bölgeye pas gerçekleşmişti. Bu veriler Ukrayna karşısındaki çeyrek final maçında da benzerdi. Ancak yarı finalde Danimarka maçında İngiltere tüm parametrelerde seviye atladı; tek maçta 89 atak aksiyonu, 10 kaleyi bulan şut ve 276 rakip üçüncü bölgeye pas, neredeyse ortalamanın 3 katı bir etkinlik anlamına geldi.