İtalya - İngiltere finalinin 11'leri belli oldu | EURO 2020

Bugün oynanacak olan final karşılaşması öncesinde İngiltere, İtalyanlara karşı süregelen kötü istatistiğini de bitirmek için mücadele edecek. İngilizler, İtalya karşısında büyük turnuvalarda (Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası) oynadığı 4 karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. EURO 1980'de oynanan grup maçında İtalya, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. 1990 Dünya Kupası 3'üncülük maçında gülen taraf 2-1'lik skor ile İtalyanlar olurken, EURO 2012 Çeyrek Final mücadelesinde penaltılar sonucunda İtalya rakibini 4-2 eleyerek yarı finale yükselmişti. İki takım 2014 Dünya Kupası grup aşamasında da karşılaşmış ve İtalya, İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti.

İNGİLTERE İLK PEŞİNDE

Wembley'de oynanacak final mücadelesi öncesinde İngiltere, bir ilki başarmak için sahaya çıkacak. Tarihinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayacak olan İngilizler, Wembley'de bu kupayı kaldırarak organizasyonu ilk kez kazanmaya çalışacak. İngiltere, 1966 Dünya Kupası Finali'nde Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 mağlup ederek ilk büyük turnuvasını kazanırken o karşılaşmaya da Wembley ev sahipliği yapmıştı.

İTALYA 4'ÜNCÜ FİNALİNDE 2'NCİ KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR