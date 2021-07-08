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    • Euro 2020
    • 08.07.2021 15:13
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    • 08.07.2021 15:13
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    UEFA'dan İngiltere-Danimarka maçındaki olaylara ilişkin soruşturma! Milli marşı yuhaladılar

    UEFA, İngiltere ile Danimarka arasındaki 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında yaşanan olaylar nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturmaya gerekçe olarak, taraftarların Danimarka Milli Marşı'nı yuhalaması, rakip futbolculara lazer tutması ve meşale yakması gösterildi.

    AA
    UEFA'dan yarı final maçına soruşturma!

    UEFA, İngiltere ile Danimarka arasındaki 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında yaşanan olaylar nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada yaşananlar sonrası açılan soruşturmaya gerekçe olarak taraftarların Danimarka Milli Marşı'nı yuhalaması, rakip futbolculara lazer tutması ve meşale yakması gösterildi.

    İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçı, uzatmanın ilk devresinde attığı golle 2-1 kazanmıştı.
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        Haberler Euro 2020 UEFA'dan İngiltere-Danimarka maçındaki olaylara ilişkin soruşturma! Milli marşı yuhaladılar