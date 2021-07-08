UEFA'dan İngiltere-Danimarka maçındaki olaylara ilişkin soruşturma! Milli marşı yuhaladılar

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada yaşananlar sonrası açılan soruşturmaya gerekçe olarak taraftarların Danimarka Milli Marşı'nı yuhalaması, rakip futbolculara lazer tutması ve meşale yakması gösterildi.