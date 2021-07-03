Çekya - Danimarka | CANLI ANLATIM İZLE

Heyecan dozunun yüksek olduğu Avrupa Futbol Şampiyonası (EUR0 2020) çeyrek final mücadelesinde Çekya ile Danimarka karşı karşıya geliyor.
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan kritik maç TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
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Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick
Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Hojbjerg, Delaney, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg