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    • Euro 2020
    • 03.07.2021 19:03
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    • 03.07.2021 19:11
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    Çekya - Danimarka | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Heyecan dozunun yüksek olduğu Avrupa Futbol Şampiyonası (EUR0 2020) çeyrek final mücadelesinde Çekya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Çekya - Danimarka | CANLI

    Heyecan dozunun yüksek olduğu Avrupa Futbol Şampiyonası (EUR0 2020) çeyrek final mücadelesinde Çekya ile Danimarka karşı karşıya geliyor.

    Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan kritik maç TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

    TRT1 CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Çekya:     Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick

    Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Hojbjerg, Delaney, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg

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