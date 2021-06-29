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    • Euro 2020
    • 29.06.2021 21:55
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    • 29.06.2021 21:56
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    İsveç - Ukrayna | CANLI YAYIN İZLE

    2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda E Grubu 1.'si İsveç ile C Grubu 3.'sü Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İsveç - Ukrayna | CANLI YAYIN İZLE

    2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda E Grubu 1.'si İsveç ile C Grubu 3.'sü Ukrayna ile karşı karşıya geliyor.

    TRT 1 CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    TRT1'den canlı yayınlanan kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İSVEÇ-UKRAYNA İLK 11'LER
    İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Kulusevski, Isak.

    Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Shaparenko, Yaremchuk.

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