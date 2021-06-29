2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda E Grubu 1.'si İsveç ile C Grubu 3.'sü Ukrayna ile karşı karşıya geliyor.
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İSVEÇ-UKRAYNA İLK 11'LER
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Kulusevski, Isak.
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Shaparenko, Yaremchuk.