Fransa'yı penaltılarda deviren İsviçre çeyrek finalde!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşmasında Fransa ile İsviçre kozlarını paylaştı.
Çekişmeli geçen maçı İsviçre, Fransa'yı penaltılarda geçerek üst tura yükseldi. Mücadelenin ilk yarısında İsviçre, 15. dakikada Seferovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda İsviçre, 49. dakikada penaltı kazandı. Topun başına gelen Ricardo Rodríguez, vuruştan yararlanamadı. Kaçan penaltıyla birlikte maç bir anda tersine döndü.
Fransa'da, İsviçre'nin değerlendiremediği penaltının hemen ardından sahneye çıkan Benzema, 57. dakikada skoru eşitledi. Fransızlar, bu golün hemen sonrasında Benzema ile 59. dakikada 2-1 öne geçti.