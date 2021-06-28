EURO 2020'de Belçika çeyrek finalde

EURO 2020'de Belçika, Portekiz'i 1-0'lık skorla mağlup ederek adını son 8'e yazdırmayı başardı. Belçika'nın golünü 42. dakikada Thorgan Hazard kaydetti. Yıldız oyuncu ceza sahası dışından mükemmel bir gole imza attı. Böylece son Avrupa şampiyonu Portekiz son 16 turunda turnuvaya veda etti. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları maç sonu büyük yıkım yaşadı... Yenilmezlik serisini 15 maça çıkartan Belçika çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak. Belçika-İtalya maçı 2 Temmuz'da oynanacak.
- Euro 2020
- 28.06.2021 Gazete