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    EURO 2020'de Belçika çeyrek finalde

    EURO 2020'de Belçika, Portekiz’i 42. dakikada T.Hazard’ın attığı golle yenerek adını son 8’e yazdırdı. Yenilmezlik serisini 15 maça çıkartan Belçika çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak.

    Belçika çeyrek finalde
    EURO 2020'de Belçika, Portekiz'i 1-0'lık skorla mağlup ederek adını son 8'e yazdırmayı başardı. Belçika'nın golünü 42. dakikada Thorgan Hazard kaydetti. Yıldız oyuncu ceza sahası dışından mükemmel bir gole imza attı. Böylece son Avrupa şampiyonu Portekiz son 16 turunda turnuvaya veda etti. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları maç sonu büyük yıkım yaşadı... Yenilmezlik serisini 15 maça çıkartan Belçika çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak. Belçika-İtalya maçı 2 Temmuz'da oynanacak.
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