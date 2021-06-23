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    • Euro 2020
    • 23.06.2021 19:14
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    • 23.06.2021 21:21
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    İsveç-Polonya: 3-2 | EURO 2020 MAÇIN ÖZETİ

    2020 Avrupa Şampiyonası E Grubu'nda İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi. Heyecan katsayısı yüksek mücadelede gülen taraf son dakikalarda bulduğu golle İsveç olurken, E Grubu'nu lider tamamladı ve adını son 16'ya yazdırmayı başaran ekip oldu. Polonya ise 3 maçta topladığı 2 puanla turnuvaya veda etti.

    İsveç Polonya'yı eledi

    EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. E Grubu üçüncü ve son maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi lider konumunda bulunan İsveç, güçlü rakibi karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazanarak E Grubu'nu lider tamamladı ve adını son 16'ya yazdırmayı başaran taraf oldu. Polonya ise 2 puanla son sırada kalarak turnuvaya veda etti.

    İsveç'in gollerini 2. ve 59. dakikada Forsberg ve uzatma dakikalarında Viktor Claesson kaydederken, Polonya'nın iki golü de yıldız oyuncu Lewandowski'den geldi.

    Grubun bir diğer maçında ise İspanya, Slovakya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı.

    Karşılaşmaların ardından E Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

    1- İSVEÇ: 7 PUAN

    2- İSPANYA: 5 PUAN

    3- SLOVAKYA: 3 PUAN

    4- POLONYA: 1 PUAN

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    Haberler Euro 2020 İsveç-Polonya: 3-2 | EURO 2020 MAÇIN ÖZETİ