İsveç-Polonya: 3-2 | EURO 2020 MAÇIN ÖZETİ

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. E Grubu üçüncü ve son maçında İsveç ile Polonya karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi lider konumunda bulunan İsveç, güçlü rakibi karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazanarak E Grubu'nu lider tamamladı ve adını son 16'ya yazdırmayı başaran taraf oldu. Polonya ise 2 puanla son sırada kalarak turnuvaya veda etti.

İsveç'in gollerini 2. ve 59. dakikada Forsberg ve uzatma dakikalarında Viktor Claesson kaydederken, Polonya'nın iki golü de yıldız oyuncu Lewandowski'den geldi.

Grubun bir diğer maçında ise İspanya, Slovakya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı.

Karşılaşmaların ardından E Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

1- İSVEÇ: 7 PUAN

2- İSPANYA: 5 PUAN

3- SLOVAKYA: 3 PUAN

4- POLONYA: 1 PUAN