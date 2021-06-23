EURO 2020 D Grubu son hafta maçında İngiltere, Wembley'de oynanan maçta Çekya'yı 1-0 mağlup etti. İngilizler bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek turnuvada son 16 turuna yükseldi. Çekya ise rakibine yenilmesine rağmen grubu 4 puanla 3. bitirerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

İngiltere maçın 12. dakikasında Grealish'in asistinde Sterling'in attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Sterling'in 2. dakikada yakaladığı gol pozisyonunda ise top, direkten döndü.

Grupta sadece iki gol atan ve toplamda 7 puanla lider olarak adını üst tura yazdıran İngiltere adına bu iki gol de Sterling'den geldi. İngilizler grupta oynadığı maçlarda hücum açısından baskın bir oyun sergilemese de ortaya koydukları mücadele gücü ile turnuvanın favorilerinden biri olduğunu gösterdi. İngiliz futbolcular, Çekya maçı sonrasında son 16'da daha da iyi olacaklarını söyledi.