A Milli Takımımız EURO 2020 A Grubunda İsviçre karşısında son maçına çıkıyor.
Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
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Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Widmer, Zuber, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Embolo, Seferovic
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Kaan, Ozan, İrfan, Hakan, Cengiz, Burak.
EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubunda yer alan Milli Takım düşünülen aksine kötü bir başlangıç yaptı ve EURO 2020'de 2 maçta 2 mağlubiyet alarak gruptan çıkma şansını zora soktu.
Türkiye'nin A grubunda 2. olma ihtimali ortadan kalkarken, merak edilen konulardan biri de Milli Takımın en iyi 4 grup üçüncüsünün bir üst tura çıkacağı turnuvada bu takımlar içerisinde yer alıp almayacağı oldu.