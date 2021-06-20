Türkiye'nin yer aldığı EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

Türkiye'nin gruptan çıkabilmek için tek şansı en iyi 4 grup üçüncüsünün üst tura çıkacağı takımlar arasında yer almak.

PEKİ GRUPLARDA EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN NELERE BAKILACAK?

- En çok puan toplayana

- Gol averajına

- Atılan gol sayısına

- Fair-Play puanına

- Elemeler genel sıralama

Türkiye'nin en iyi 3. olabilmesi için gruptaki son maçı olan İsviçre karşılaşmasında galibiyet alması yetmeyecek. Milli Takım galibiyet alsa da gruptan çıkabilmek için en iyi üçüncülük yarışında olan diğer rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.