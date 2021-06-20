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    • Euro 2020
    • 20.06.2021 17:40
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    • 20.06.2021 17:56
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    İsviçre - Türkiye | EURO 2020 CANLI YAYIN İZLE

    Son dakika spor haberleri... A ımız EURO 2020 A Grubunda İsviçre karşısında son maçına çıkıyor. Bakü'de oynanan İsviçre - Türkiye maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İsviçre - Türkiye | CANLI

    A Milli Takımımız EURO 2020 A Grubunda İsviçre karşısında son maçına çıkıyor.

    Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    TRT 1 CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    İsviçre:     Sommer, Elvedi, Akanji, Widmer, Zuber, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Embolo, Seferovic

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Kaan, Ozan, İrfan, Hakan, Cengiz, Burak.

    EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

    TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubunda yer alan Milli Takım düşünülen aksine kötü bir başlangıç yaptı ve EURO 2020'de 2 maçta 2 mağlubiyet alarak gruptan çıkma şansını zora soktu.

    Türkiye'nin A grubunda 2. olma ihtimali ortadan kalkarken, merak edilen konulardan biri de Milli Takımın en iyi 4 grup üçüncüsünün bir üst tura çıkacağı turnuvada bu takımlar içerisinde yer alıp almayacağı oldu.

        Türkiye'nin yer aldığı EURO 2020 A Grubu puan durumu
        1- İtalya / 6 puan
        2- Galler / 4 puan
        3- İsviçre / 1 puan
        4- Türkiye / 0 puan

        Türkiye'nin gruptan çıkabilmek için tek şansı en iyi 4 grup üçüncüsünün üst tura çıkacağı takımlar arasında yer almak.

        PEKİ GRUPLARDA EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN NELERE BAKILACAK?
        - En çok puan toplayana
        - Gol averajına
        - Atılan gol sayısına
        - Fair-Play puanına
        - Elemeler genel sıralama

        Türkiye'nin en iyi 3. olabilmesi için gruptaki son maçı olan İsviçre karşılaşmasında galibiyet alması yetmeyecek. Milli Takım galibiyet alsa da gruptan çıkabilmek için en iyi üçüncülük yarışında olan diğer rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.
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