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    • Euro 2020
    • 19.06.2021 16:02
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    • 19.06.2021 18:32
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    EURO 2020'de Macaristan ve Fransa yenişemedi! (Macaristan 1-1 Fransa MAÇ SONUCU ÖZET)

    EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, Ferenc Puskas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver'in düdük çaldığı müsabaka 1-1 berabere bitti. Turnuvanın favorisi olarak gösterilen Fransa, Almanya galibiyetinin ardından bu maçı 1 puanla tamamladı. İşte tüm detaylar...

    Macaristan ve Fransa yenişemedi!

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu maçında Macaristan ile Fransa karşılaştı. Ferenc Puskas Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti. Zorlu geçen karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı.

    İlk maçında güçlü rakibi Almanya'yı tek golle geçen Didier Deschamps'ın ekibi, rakibi ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

    Fenerbahçeli 'nin de ilk 11'de forma giydiği Macaristan, Fransa karşısında 1 puanı kaptı.

    Macaristan'ın golünü 45+2. dakikada Attila Fiola kaydederken, Fransa'nın golü 66. dakikada Griezmann'dan geldi.

    Fransa bu sonuçla puanını 4'e yükselterek maç fazlasıyla lider konumda yer aldı. Gruptaki ilk puanını alan Macaristan ise maç fazlasıyla 3. sırada kendine yer buldu.

    EURO 2020 F Grubu'nda 3. maçlar çarşamba günü oynanacak mücadelerlerle devam edecek. 23 Haziran TSİ 22.00'de Portekiz - Fransa ve Almanya - Macaristan karşı karşıya gelecek.

    MACARİSTAN İLK MAÇTA 3-0 MAĞLUP OLMUŞTU
    Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin forma giydiği Macaristan ise Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Portekiz'e 3-0'lık skorla mağlup olmuştu.

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    Haberler Euro 2020 EURO 2020'de Macaristan ve Fransa yenişemedi! (Macaristan 1-1 Fransa MAÇ SONUCU ÖZET)