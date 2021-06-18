EURO 2020 nefes kesen maçlara sahne oluyor. Günün ikinci maçında D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor.
İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'ndaki mücadele bugün saat 19.00'da başladı.
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İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Modric, Kovacic, Rebic, Brekalo, Perisic, Kramaric
Çekya: Vaclík, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Holes, Schick
D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Çekya ise ilk maçında İskoçya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.