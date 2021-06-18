EURO 2020 nefes kesen maçlara sahne oluyor. Günün ikinci maçında D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor.

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'ndaki mücadele bugün saat 19.00'da başladı.

TRT 1'den canlı yayınlanan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Modric, Kovacic, Rebic, Brekalo, Perisic, Kramaric

Çekya: Vaclík, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Holes, Schick

D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Çekya ise ilk maçında İskoçya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.