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    • Euro 2020
    • 18.06.2021 18:57
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    • 18.06.2021 19:09
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    Son dakika spor haberleri... nefes kesen maçlara sahne oluyor. Günün ikinci maçında D Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Hırvatistan - Çekya | CANLI

    nefes kesen maçlara sahne oluyor. Günün ikinci maçında D Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor.

    'nın şehrindeki 'ndaki mücadele bugün saat 19.00'da başladı.

    'den canlı yayınlanan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

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    İLK 11'LER
    Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol, Modric, Kovacic, Rebic, Brekalo, Perisic, Kramaric

    Çekya: Vaclík, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Holes, Schick

    D Grubu'ndaki ilk maçında 'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Çekya ise ilk maçında İskoçya'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

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