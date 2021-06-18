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    • Euro 2020
    • 18.06.2021 16:23
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    • 18.06.2021 16:23
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle |

    'de heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. E Grubu'nda ilk maçlar sonunda 1 puanı bulunan , 3 puanlı ile karşı karşıya geliyor. TRT 1'den canlı yayınlanan mücadele Krestovskiy Stadyumu'na oynanıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    CANLI | İsveç - Slovakya maçı canlı anlatım izle

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. E Grubu'nda İspanya ile 0-0 berabere kalan , ilk maçta Polonya'yı mağlup eden ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Müsabakanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...



    İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇINDA İLK 11'LER
    İsveç:     Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Isak
    Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda

    İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    İsveç ile Slovakya'nın karşılaştığı maç 16.00'da başladı. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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