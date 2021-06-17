EURO 2020'de Danimarka'nın başkenti Parken Stadı'nda bugün müthiş bir maç oynanacak. Viking diyarı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki stat 38 bin kişilik... Danimarka ile Belçika arasındaki karşılaşmada stadın büyük bir bölümünün dolması bekleniyor. 9 Eylül 1922'de faaliyet göstermeye başlayan stad, 85 milyon Euro'ya yapıldı... Mimari yapısıyla dikkat çeken Parken Stadı'nda konserler de düzenleniyor.

ASLAN'IN TARİH YAZDIĞI STAT

Parken Stadı, 1994 Kupa Galipleri Kupası finali ile ve 2000 UEFA Kupası finaline ev sahipliği yaptı. 2000'de G.Saray UEFA Kupası'nı bu stadda kaldırdı.