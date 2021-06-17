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    'de 'nın başkenti 'nda bugün müthiş bir maç oynanacak

    'de 'nın başkenti 'nda bugün müthiş bir maç oynanacak. ı Danimarka'nın başkenti 'daki stat 38 bin kişilik... Danimarka ile arasındaki karşılaşmada stadın büyük bir bölümünün dolması bekleniyor. 9 Eylül 1922'de faaliyet göstermeye başlayan stad, 85 milyon Euro'ya yapıldı... Mimari yapısıyla dikkat çeken Parken Stadı'nda konserler de düzenleniyor.

    Bir Viking masalı

    EURO 2020'de 'nın başkenti 'nda bugün müthiş bir maç oynanacak. ı Danimarka'nın başkenti 'daki stat 38 bin kişilik... Danimarka ile arasındaki karşılaşmada stadın büyük bir bölümünün dolması bekleniyor. 9 Eylül 1922'de faaliyet göstermeye başlayan stad, 85 milyon Euro'ya yapıldı... Mimari yapısıyla dikkat çeken Parken Stadı'nda konserler de düzenleniyor.

    ASLAN'IN TARİH YAZDIĞI STAT
    Parken Stadı, ile ve 2000 UEFA Kupası finaline ev sahipliği yaptı. 2000'de G.Saray UEFA Kupası'nı bu stadda kaldırdı.

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    Haberler Euro 2020 EURO 2020'de Danimarka'nın başkenti Parken Stadı'nda bugün müthiş bir maç oynanacak