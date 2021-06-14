EURO 2020'de heyecan devam ediyor... E grubu ilk hafta maçında İspanya ile İsveç kozlarını paylaştı. Grubu favorisi konumunda bulunan İspanya, ilk maçını kazanarak turnuvaya flaş bir giriş yapmak için sahaya çıktı. Öte yandan İsveç ise zorlu rakibi karşısında puan hedefliyordu. Heyecan dolu mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.
İspanya kalesinde zaman zaman tehlike yaratan İsveç de sonuca gidemedi. Alexander Ishak'in ilk yarıdaki şutu direkten dönerken İsveç'in en tehlikeli pozisyonu bu oldu.
846 PAS İSPANYA'YI KURTARMADI
İspanya maç boyunca 846 isabetli pas yaptı. İsveç ise 106 pasta kaldı. Topla oynama yüzdelerinde ise İspanya maçı 75'e 25 bitirdi ancak bu sayılar Boğalar'a galibiyet için yetmedi.