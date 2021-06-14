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    • Euro 2020
    • 14.06.2021 22:08
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    • 15.06.2021 00:10
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    - : 0-0 | MAÇ ÖZETİ

    EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... EURO 2020 E grubu maçında ile karşı karşıya geldi. Grubun favorisi olarak gösterilen İspanya, gol bulamadı ve İspanya - İsveç maçı 0-0 berabere bitti. Haberin detayları...

    İspanya ile İsveç yenişemedi

    EURO 2020'de heyecan devam ediyor... E grubu ilk hafta maçında İspanya ile İsveç kozlarını paylaştı. Grubu favorisi konumunda bulunan İspanya, ilk maçını kazanarak turnuvaya flaş bir giriş yapmak için sahaya çıktı. Öte yandan İsveç ise zorlu rakibi karşısında puan hedefliyordu. Heyecan dolu mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

    İspanya kalesinde zaman zaman tehlike yaratan İsveç de sonuca gidemedi. Alexander Ishak'in ilk yarıdaki şutu direkten dönerken İsveç'in en tehlikeli pozisyonu bu oldu.

    846 PAS İSPANYA'YI KURTARMADI

    İspanya maç boyunca 846 isabetli pas yaptı. İsveç ise 106 pasta kaldı. Topla oynama yüzdelerinde ise İspanya maçı 75'e 25 bitirdi ancak bu sayılar Boğalar'a galibiyet için yetmedi.

        Bu sonuçla E grubunda Slovakya, 3 puan ile lider konumunda bulunurken, İspanya ve İsveç 1'er puanla 2. ve 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında ise 0 puanla Polonya bulunuyor.

        İLK 11'LER

        İspanya: Simon, Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Morata

        İsveç: Olsen, Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Berg, Isak.

        İSPANYA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        İspanya - İsveç maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'de canlı yayınlandı. Karşılaşmayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetti.

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