



MİLYONLAR BAKÜ'DE BİZİ BEKLİYOR

Oyuncularından İtalya yenilgisini unutmaları söyleyen Güneş, "Kalan iki maçı kazanıp hem 3-0'lık skrou unutturacağız. Hem de gruptan çıkacağız. Unutmayın maçlarımızı evimizde gibi oynayacağız. Bakü'de Ay-Yıldızlı formaya gönül vermiş milyonlarca insan bizi bekliyor" dedi.



BİZE YAKIŞAN FUTBOLU OYNAYACAĞIZ

İtalya yenilgisinden hem kendisinin hem de bütün takımın çıkaracağı dersler olduğunu belirten Güneş, "Hiçbir planımız çalışmadı. Ama bu haıvlu attığımız anlamını taşımıyor. Herkes bizden bize yakışan futbol bekliyor. Unutmayın bu turnuvava hayallerimizi gerçekleştirmeye geldik" uyarısını yaptı.