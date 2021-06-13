EURO 2020'nin açılış maçında kötü bir futbol sergileyerek İtalya'ya yenilen Ay-Yıldızlı ekibimiz gözünü Galler ve İsviçre maçlarına çevirdi. Teknik patron Şenol Güneş İtalya yenilgisi sonrası morali bozuk olan Ay-Yıldızlı futbolcularla maç sonu soyunma odasında kısa bir toplantı yaptı... Güneş, Bakü'de kendilerini müthiş bir taraftar grubunun beklediğini söyledi.
MİLYONLAR BAKÜ'DE BİZİ BEKLİYOR
Oyuncularından İtalya yenilgisini unutmaları söyleyen Güneş, "Kalan iki maçı kazanıp hem 3-0'lık skrou unutturacağız. Hem de gruptan çıkacağız. Unutmayın maçlarımızı evimizde gibi oynayacağız. Bakü'de Ay-Yıldızlı formaya gönül vermiş milyonlarca insan bizi bekliyor" dedi.
BİZE YAKIŞAN FUTBOLU OYNAYACAĞIZ
İtalya yenilgisinden hem kendisinin hem de bütün takımın çıkaracağı dersler olduğunu belirten Güneş, "Hiçbir planımız çalışmadı. Ama bu haıvlu attığımız anlamını taşımıyor. Herkes bizden bize yakışan futbol bekliyor. Unutmayın bu turnuvava hayallerimizi gerçekleştirmeye geldik" uyarısını yaptı.
Grubumuzda dün oynanan diğer maçta İsviçre ile Galler 1-1 berabere kaldı. Milliler, ilk maçlar sonunda 4. sırada kaldı.