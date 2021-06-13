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    seferberlik ilan etti: Son iki maç bizim çocuklar

    ’ye kötü bir başlangıç yapan Ay-Yıldızlı ekibimizde teknik patron Galler ve maçları için seferberlik ilan etti. “’yı unutun... Bakü’de evimizde gruptan çıkacağız” dedi.

    Son iki maç bizim çocuklar

    EURO 2020'nin açılış maçında kötü bir futbol sergileyerek İtalya'ya yenilen Ay-Yıldızlı ekibimiz gözünü Galler ve İsviçre maçlarına çevirdi. Teknik patron Şenol Güneş İtalya yenilgisi sonrası morali bozuk olan Ay-Yıldızlı futbolcularla maç sonu soyunma odasında kısa bir toplantı yaptı... Güneş, Bakü'de kendilerini müthiş bir taraftar grubunun beklediğini söyledi.



    MİLYONLAR BAKÜ'DE BİZİ BEKLİYOR
    Oyuncularından İtalya yenilgisini unutmaları söyleyen Güneş, "Kalan iki maçı kazanıp hem 3-0'lık skrou unutturacağız. Hem de gruptan çıkacağız. Unutmayın maçlarımızı evimizde gibi oynayacağız. Bakü'de Ay-Yıldızlı formaya gönül vermiş milyonlarca insan bizi bekliyor" dedi.

    BİZE YAKIŞAN FUTBOLU OYNAYACAĞIZ
    İtalya yenilgisinden hem kendisinin hem de bütün takımın çıkaracağı dersler olduğunu belirten Güneş, "Hiçbir planımız çalışmadı. Ama bu haıvlu attığımız anlamını taşımıyor. Herkes bizden bize yakışan futbol bekliyor. Unutmayın bu turnuvava hayallerimizi gerçekleştirmeye geldik" uyarısını yaptı.



    Grubumuzda dün oynanan diğer maçta İsviçre ile Galler 1-1 berabere kaldı. Milliler, ilk maçlar sonunda 4. sırada kaldı.



        İtalya karşısında ortaya konan futbol herkesi şok ederken, Ay-Yıldızlı futbolcularımız da 3-0'lık sonuca çok üzüldü. Şenol hoca takımın moralini yükseltmeye çalışıyor.



        TÜRK DUVARI YIKILDI!
        EURO 2020 açılış maçının sonucu İtalya'da sevinç yarattı. İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği maç İtalyan basını tarafından "büyülü gece" diye tanımlandı. Corrierre dello sport Anneciğim Türkler başlığına atıfta bulunup "Anneciğim gök mavililer! başlığını attı. La Gazzetta dello Sport "Türkleri ezdik" yorumunu yaptı. La Repobluca ise "Türk duvarı yıkıldı" şeklinde verdiği haberde Türkiye'nin kötü futboluna ve İtalya'nın üstünlüğüne dikkat çekti.

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