İngiltere - Hırvatistan maçı CANLI İZLE

EURO 2020'de heyecan sürüyor. D Grubu'nun ilk müsabakasında İngiltere ile Hırvatistan, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
İNGİLTERE - HIRVATİSTAN
STAT: Wembley
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Daniele Orsato
İLK 11'LER...
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Foden, Sterling, Kane
Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta - Car, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Rebic, Perisic, Kramaric
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Dev mücadele TRT1, TRT 4K, trtizle.com'dan naklen yayınlanacak.