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    • Euro 2020
    • 13.06.2021 15:44
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    • 13.06.2021 15:58
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    | Euro 2020

    Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu ilk maçında bugün İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. İngilizlerin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede İtalyan hakem düdük çalacak. Peki, ? İngiltere-Hırvatistan Euro 2020 maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    İngiltere - Hırvatistan maçı CANLI İZLE

    EURO 2020'de heyecan sürüyor. D Grubu'nun ilk müsabakasında İngiltere ile Hırvatistan, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem düdük çalacak.

    https://www.takvim.com.tr/canli-skor/ingiltere-hirvatstan-maci-20521325

    İNGİLTERE - HIRVATİSTAN

    STAT: Wembley
    SAAT: 16.00
    YAYIN: TRT 1
    HAKEM: Daniele Orsato

    İLK 11'LER...

    İngiltere: , Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, , Mount, Foden, Sterling, Kane

    Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta - Car, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Rebic, Perisic, Kramaric

    HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Dev mücadele TRT1, TRT 4K, trtizle.com'dan naklen yayınlanacak.

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