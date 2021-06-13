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    Dracula şehri

    Dracula şehri olarak bilinen ’in önemli simgelerinden biri . 'nın başkenti Bükreş'te yer alan Ulusal Arena Stadı, 2011'de yapıldı… 9 Mayıs 2012'de oynanan 2011-12 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yaptı.

    Dracula şehri Bükreş
    EURO 2020'DE maçların bir kısmı da 'nın başkenti 'te oynanacak. Bükreş, Dracula ve şehri olarak da ünlenmiştir… Bir zamanlar Balkanlar'ın Paris'i olarak da anılan Bükreş, Romanya'nın başkenti ve en büyük şehri! 2.5 milyona yakın nüfusu ile ülkenin ticari ve ekonomik merkezi konumunda… Maçların oynanacağı ise 56 bin kişi kapasiteli… Stat, 2011 yılında inşa edildi.



    2012'DE FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
    Romanya'nın başkenti Bükreş'te yer alan Ulusal Arena Stadı, 2011'de yapıldı… 9 Mayıs 2012'de oynanan 2011-12 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yaptı.
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