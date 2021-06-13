Dracula şehri Bükreş

EURO 2020'DE maçların bir kısmı da Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak. Bükreş, Dracula ve Vampir şehri olarak da ünlenmiştir… Bir zamanlar Balkanlar'ın Paris'i olarak da anılan Bükreş, Romanya'nın başkenti ve en büyük şehri! 2.5 milyona yakın nüfusu ile ülkenin ticari ve ekonomik merkezi konumunda… Maçların oynanacağı Ulusal Arena Stadı ise 56 bin kişi kapasiteli… Stat, 2011 yılında inşa edildi.
2012'DE FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Romanya'nın başkenti Bükreş'te yer alan Ulusal Arena Stadı, 2011'de yapıldı… 9 Mayıs 2012'de oynanan 2011-12 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yaptı.
2012'DE FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Romanya'nın başkenti Bükreş'te yer alan Ulusal Arena Stadı, 2011'de yapıldı… 9 Mayıs 2012'de oynanan 2011-12 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yaptı.