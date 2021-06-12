EURO 2020'de Galler ile İsviçre karşı karşıya! Galler - İsviçre maçı canlı anlatım izle





Galler'in EURO 2016'da yarı finale kalmasına rağmen bu turnuvanın çok daha zorlu geçeceğini ve iki turnuvanın birbiriyle karşılaştırılmaması gerektiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "2016'da yaptıklarımız hala tartışılabilir, ama bugün farklı bir takıma sahibiz ve farklı bir turnuvadayız. Çok zorlu bir gruptan çıkmak için çabalayacağız." dedi.



Gruptaki takımları değerlendiren Gareth Bale, "Büyük bir futbol tarihine sahip İtalya'nın kalitesi, zaten belli. İsviçre üst düzey takımlardan biri ve Türkiye, son 12 ayda gösterdiği performansla büyük takımları yenebildiğini gösterdi. Kimin favori olduğunu söylemek zor. Önümüzde çekişmeli maçlar olacak ve bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Amacımız ilk olarak gruptan çıkmak. Bunu başarırsak devamına daha sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.