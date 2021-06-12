EURO 2020'de Galler ile İsviçre karşı karşıya! Galler - İsviçre maçı canlı anlatım izle

İLK 11'LER:
Galler: Ward; Mepham, Rodon, Davies; C.Roberts, Allen, Ramsey, Moore; James, Morrell, Bale.
İsviçre: Sommer; Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Embolo, Seferovic.
GALLER İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
EURO 2020 A Grubu mücadelesinde Galler, İsviçre ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da Bakü'de başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebiliyor.
Galli yıldız futbolcu Gareth Bale, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda zorlu maçlara çıkacaklarını söyledi.
Geçen sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Real Madridli Bale, grubun ilk maçında Galler'in bugün İsviçre ile yapacağı karşılaşma öncesi basın toplantısına katıldı.