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    • Euro 2020
    • 12.06.2021 16:01
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    • 12.06.2021 16:09
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    EURO 2020'de Galler ile İsviçre karşı karşıya! Galler - İsviçre maçı canlı anlatım izle

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan devam ediyor. EURO 2020'de ikinci günün ilk maçında grubumuzda yer alan Galler ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'nin canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

    Galler - İsviçre maçı canlı anlatım izle

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan devam ediyor.

    A Milli Takımımız'ın bulunduğu A Grubu'nda Galler ile İsviçre kozlarını paylaşıyor.

    Bakü'de saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER:

    Galler: Ward; Mepham, Rodon, Davies; C.Roberts, Allen, Ramsey, Moore; James, Morrell, Bale.

    İsviçre: Sommer; Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Embolo, Seferovic.

    GALLER İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
    EURO 2020 A Grubu mücadelesinde Galler, İsviçre ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da Bakü'de başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebiliyor.

    Galli yıldız futbolcu Gareth Bale, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda zorlu maçlara çıkacaklarını söyledi.

    Geçen sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Real Madridli Bale, grubun ilk maçında Galler'in bugün İsviçre ile yapacağı karşılaşma öncesi basın toplantısına katıldı.



        Galler'in EURO 2016'da yarı finale kalmasına rağmen bu turnuvanın çok daha zorlu geçeceğini ve iki turnuvanın birbiriyle karşılaştırılmaması gerektiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "2016'da yaptıklarımız hala tartışılabilir, ama bugün farklı bir takıma sahibiz ve farklı bir turnuvadayız. Çok zorlu bir gruptan çıkmak için çabalayacağız." dedi.

        Gruptaki takımları değerlendiren Gareth Bale, "Büyük bir futbol tarihine sahip İtalya'nın kalitesi, zaten belli. İsviçre üst düzey takımlardan biri ve Türkiye, son 12 ayda gösterdiği performansla büyük takımları yenebildiğini gösterdi. Kimin favori olduğunu söylemek zor. Önümüzde çekişmeli maçlar olacak ve bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Amacımız ilk olarak gruptan çıkmak. Bunu başarırsak devamına daha sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.



        EURO 2020 boyunca Galler'i geçici olarak çalıştıracak teknik direktör Robert Page ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, geçen sezon sakatlık sorunları yaşamasına rağmen kadroya dahil edilen Juventuslu Aaron Ramsey'in hazır hale geldiğini ve görev verilmesi halinde bugünkü maçta oynayabileceğini söyledi.

        Bale'in milli maçlarda son dönemde gol atamamasına ilişkin soruya ise Page, "Dünyanın sonu değil. Gareth gol atamasa bile başka oyuncumuza attırır. Gol pası vermesi, bizim için daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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