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Emlak vergisinin 1. taksiti için son gün bugün! Emlak vergisi nasıl ödenecek? Kimler emlak vergisinden muaf?

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren emlak vergisinin birinci taksit ödemelerinde son gün bugün. Bazı şartları taşıyan vatandaşlar emlak vergisi ödemesinden muaf olacak. Peki emlak vergisi nasıl ödenecek? Kimler emlak vergisinden muaf? Yeni emekli olanlar muafiyetten yararlanabilir mi? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 09:48 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 09:50
Emlak vergisinin 1. taksiti için son gün bugün! Emlak vergisi nasıl ödenecek? Kimler emlak vergisinden muaf?

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Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre doluyor. Ödeme için bugün son gün.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü.

Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.

Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları ise çeşitlilik gösteriyor. Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-Devlet'ten ödemeler yapılabiliyor.

VERGİDEN MUAFİYETİ BULUNANLAR

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Emlak Vergisi Kanunu'na göre genellikle kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların, vakıf, dernek ve sendikalara ait binaların, yabancı elçilik binalarının bu vergiden muafiyeti bulunduğunu söyledi.

ÖDEMEYENLERE AYLIK YÜZDE 4,5 GECİKME ZAMMI UYGULANACAK

Emlak vergisinin her iki taksiti tek seferde ödenebiliyor. Taksitlerini zamanında ödemeyenler ise cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Tolu, verginin ödenmemesi durumunda gecikme zammı uygulandığını belirterek, "1 Haziran'dan itibaren verginin ilk taksitini ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 oranında gecikme zammı uygulanacak" dedi.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.

Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

HER KONUT İÇİN VERGİ İSTİSNASI VAR MI?

Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi ve dul yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.

AYNI EV İKİ KİŞİNİN ÜZERİNDEYSE NE YAPILACAK?

200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.

YURTDIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR DA HAK SAHİBİ OLABİLİYOR MU?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Dolayısıyla yurtdışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.

VERGİ İSTİSNASINDAN FAYDALANMAK İÇİN İLGİLİ KONUTTA OTURMA ŞARTI VAR MI?

Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da emlak vergisi ödemiyorsunuz. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.

ÖLÜM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANABİLİR Mİ?

Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.

MÜRACAAT ETMEK GEREKİYOR MU?

Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Bildirimde bulunmazsanız size vergi çıkacaktır.

YANLIŞLIKLA ÖDENEN VERGİLER GERİ ALINABİLİR Mİ?

Evet, 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.

HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?

Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.

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