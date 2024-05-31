Emlak vergisinin 1. taksiti için son gün bugün! Emlak vergisi nasıl ödenecek? Kimler emlak vergisinden muaf?

Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü.

Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor. Ödeme kanalları ise çeşitlilik gösteriyor. Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-Devlet'ten ödemeler yapılabiliyor.

Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.

VERGİDEN MUAFİYETİ BULUNANLAR

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Emlak Vergisi Kanunu'na göre genellikle kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların, vakıf, dernek ve sendikalara ait binaların, yabancı elçilik binalarının bu vergiden muafiyeti bulunduğunu söyledi.