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    • Emlak&OTO
    • 11.03.2023 21:57
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    • 11.03.2023 21:57
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    Rize Merkez'de 8 katlı bina mahkemeden satılığa çıkarıldı!

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Rize Merkez ilçesinde 8 katlı bina fiyatıyla ön plana çıktı.

    8 katlı bina mahkemeden satılığa çıkarıldı!

    Rize Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından Rize Merkez ilçesinde 8 katlı bina mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan 8 katlı bina için 6.376.608 TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 18.04.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Rize İl, Merkez İlçe, EKREMORHON Mahalle/Köy, 378 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz belediyenin ve kamunun doğalgaz dahil tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. İl merkezine 600 metre mesafede, il merkezinin doğusunda, Menderes Bulvarına 150 metre mesafede, Cumhuriyet Caddesine 20 metre mesafede, Laleli Caddesine ve Elvan Sokağa cephelidir. Üzerinde betonarme olarak inşaa edilmiş 8 normal oluşan yapı bulunmaktadır. Yapının zemin katı ticari olarak dükkan amaçlı kullanılmakta, birinci ve ikinci katı tam donanmış halde doğalgazlı mesken olarak kullanılmakta, 3.-4.-5.-6.-7.-8. normal katlar ise tuğlası örülü sıvası yapılmış natamam inşaat halindedir.
    Yüzölçümü : 100,71 m2
    Kıymeti : 6.376.608,00 TL

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Rize Merkez'de 8 katlı bina mahkemeden satılığa çıkarıldı!
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