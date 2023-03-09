Sivas Merkez'de 3+1 icradan satılık!

Sivas İcra Dairesi tarafından Sivas Merkez'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1.000.000 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 25.04.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar



Bilirkişi raporuna Göre ;Sivas ili, Merkez ilçesi, Kılavuz Mahallesi, 1634 ada, 6 parsel, Birinci Kat, 6 Nolu Bağımsız bölümde bulunan taşınmaz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 69. Sokak Üzümcü İnş. No:3 Daire:6 Sivas /Merkez adresinde kayıtlıdır. Taşınmazın geometrisi düzensiz çokgen formundadır. Taşınmaz 49-69 ve 49-71 Sokak üzerindedir. Yol, su, elektrik, ulaşım yörede tamdır. Her yöne ulaşım kolaylığı ve rahatlığı vardır. Yakın çevresinde Yunus Emre Ortaokulu, Beyazıt Camii, Tek Trafo Merkezi, sosyal tesisler,park, marketler, apartman tipi konutlar bulunmaktadır. Çarşı-ticaret merkezi, Belediye, Bankalar ve İl Vilayet merkezinin bulunduğu bölgelere yaklaşık 2700 metre mesafededir. Taşınmazın Cinsi, Niteliği: Betonarme, Karkas, Yıpranma Oranı: %24, Sınıf ve Grubu: 3. Sınıf, B Grubu yapılar kategorisindedir. Satışa konu taşınmaz 872,90 m2 yüz ölçüme sahip parsel üzerinde inşaa edilmiş olan yapının 1. Kat 6 Nolu bağımsız bölüm numaralı meskendir. 1. Kat 6 Nolu Bağımsız bölüm numaralı taşınmaz onaylı mimari projesine göre 3 oda, 1 Salon, 1 Mutfak, 1 Banyo, 1 Wc, Hol, Yatak Odası Holü ve 2 Balkon mahallerinden oluşan yaklaşık 120,00 m2, brüt 145,00 m2 alanlıdır. Giriş çelik kapılı, pencereler, Pvc doğrama ısıcamlı, iç kapılar Amerikan panel kapı, Mutfak ve ıslak hacim tabanları seramik ve ıslak hacim duvarları seramik, diğer tüm mahal tabanları laminant kaplamalı, duvarlar saten y. boyalı, tavanlar badanalı yer yer kartonpiyerlidir. Mutfak dolapları vestiyeri yapılıdır. Doğalgazlıdır.





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