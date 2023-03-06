DASK’tan para alana da afet konutu yapılacak

Deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar sürerken, konutu ağır hasarlı tespit edilip deprem sigortasından para alan vatandaşlara da afet konutu yapılacak. DASK'ı olan afetzede hem sigortadan para alabilecek hem de hak sahipliği koşullarını taşıması kaydıyla AFAD tarafından kendisine konut yapılabilecek.
BAŞKA KONUTU VARSA...
Büyükşehir olan bir ilde; afetzedenin bir ilçesindeki konutu ağır hasarlı olup başka bir ilçesindeki konutu hasarsız olsa dahi afetzede hak sahibi olabilecek. Afetzedeler, herhangi başka bir ilde hasarsız konutu olsa dahi afetin meydana geldiği yerdeki ağır hasar gören konutundan dolayı hak sahibi olabilecek. Eşinin üzerine olan hasarsız konutla afetzedenin üzerine olan konut aynı ilçede değilse de hak sahibi olunabilecek. Ancak eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerine olan ağır hasarlı konut aynı ilçedeyse hak sahibi olunamayacak. Afetzedelerin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla kendisine bir tane konut yapılacak. İki konuttan biri ağır diğeri orta hasarlı olan afetzedeler ikisinden ayrı ayrı hak sahibi olamayacak. İkamet ettiği konut ağır hasarlı dahi olsa, evli çocuğunun oturduğu kendisine ait hasarsız başka konutu olan afetzedeler hak sahibi olamayacak. İnşa edilecek konutların oda sayısı, metrekare gibi detayları projelendirme aşamasında netleştirilecek.
İLK 2 YIL ÖDEMESİZ İŞ YERİ İMKANI
İNŞA edilecek yapılara ilişkin detaylar şöyle: İş yeri yapımına göre bir maliyet bedeli çıkacak. Bu, iş yeri tesliminden sonra, ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere, sonraki 8 yılda, yıllık yüzde 4 faizle, ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle geri ödenecek. Ahır yapımına göre de bir maliyet çıkacak. Bu rakam; teslimden sonra, 2 yılı ödemesiz olmak üzere, sonraki 18 yılda faizsiz olarak geri ödenecek. Orta hasarlı konut ve ahır için verilen güçlendirme kredisi, son dilimin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren, 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere, 8 yılda yıllık eşit taksitlerle, faizsiz geri ödenecek.
BAŞKA KONUTU VARSA...
Büyükşehir olan bir ilde; afetzedenin bir ilçesindeki konutu ağır hasarlı olup başka bir ilçesindeki konutu hasarsız olsa dahi afetzede hak sahibi olabilecek. Afetzedeler, herhangi başka bir ilde hasarsız konutu olsa dahi afetin meydana geldiği yerdeki ağır hasar gören konutundan dolayı hak sahibi olabilecek. Eşinin üzerine olan hasarsız konutla afetzedenin üzerine olan konut aynı ilçede değilse de hak sahibi olunabilecek. Ancak eşinin üzerine olan hasarsız konut ile afetzedenin üzerine olan ağır hasarlı konut aynı ilçedeyse hak sahibi olunamayacak. Afetzedelerin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla kendisine bir tane konut yapılacak. İki konuttan biri ağır diğeri orta hasarlı olan afetzedeler ikisinden ayrı ayrı hak sahibi olamayacak. İkamet ettiği konut ağır hasarlı dahi olsa, evli çocuğunun oturduğu kendisine ait hasarsız başka konutu olan afetzedeler hak sahibi olamayacak. İnşa edilecek konutların oda sayısı, metrekare gibi detayları projelendirme aşamasında netleştirilecek.
İLK 2 YIL ÖDEMESİZ İŞ YERİ İMKANI
İNŞA edilecek yapılara ilişkin detaylar şöyle: İş yeri yapımına göre bir maliyet bedeli çıkacak. Bu, iş yeri tesliminden sonra, ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere, sonraki 8 yılda, yıllık yüzde 4 faizle, ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle geri ödenecek. Ahır yapımına göre de bir maliyet çıkacak. Bu rakam; teslimden sonra, 2 yılı ödemesiz olmak üzere, sonraki 18 yılda faizsiz olarak geri ödenecek. Orta hasarlı konut ve ahır için verilen güçlendirme kredisi, son dilimin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren, 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere, 8 yılda yıllık eşit taksitlerle, faizsiz geri ödenecek.