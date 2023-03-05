Mersin'de 17 metrekare dükkan icradan satıştı! Yatırımlık fırsat

Silifke İcra Dairesi tarafından Mersin'de bulunan 17 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 160 bin 690 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 09.05.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Mersin İl, Silifke İlçe, PAZARKAŞI Mahalle/Köy, 168 Ada, 3 Parsel, 2.Giriş zemin kat 50 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz dükkan vasıflı olupana yapı Silifke ilçesinin bankalar caddesi olarak tabir edilen Menderes caddesi üzerinde yer almaktadır.Taşınmaz Silifke Belediye binası ve Ziraat bankasına olan mesafesi yaklaşık 50 mt dir.Taşınmaz konum olarak Silifke ilçesinin şehir merkezinde yer almaktadır.Taşınmazın zemin katlarında dükkanlar. üst katlarında ofis ve otel bulunmaktadır. Ana yapının birinci girişi Menderes caddesi üzerinden olup ikinci girişi ise 348 nolu sokaktan sağlanmaktadır.

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