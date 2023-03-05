Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 05.03.2023 11:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2023 11:14
    ABONE OL

    Ankara Bala'da 4 bin 8 metrekare tarla icradan satışta

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Ankara Bala'da 4008 metrekare tarla fiyatıyla ön plana çıktı.

    Ankara’da icradan satılık tarla

    Bala İcra Dairesi tarafından Ankara'da bulunan 4008 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 32 bin 66 TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 30.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Köyarkası Mevkii, 6779 Ada, 37 imarsız parsel 4.008,35 m² yüzölçümlü bağ vasıflı olsa da bağ olarak kullanılmadığı ancak taşınmazın üzerinde kuru şartlarda tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü, üzerinde herhangi bir muhtesatın olmadığı, kuş uçuşu mahalle merkezine yaklaşık 1,20 km, ilçe merkezine 8,80 km uzaklıkta olduğu ve yola cepheli olmadığı tespit edilmiştir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tahliye yolları İSPARK’ın park çiftliğine döndü
    Haberler Emlak&OTO Ankara Bala'da 4 bin 8 metrekare tarla icradan satışta
        SON DAKİKA