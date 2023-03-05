Ankara Bala'da 4 bin 8 metrekare tarla icradan satışta

Bala İcra Dairesi tarafından Ankara'da bulunan 4008 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 32 bin 66 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 30.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Köyarkası Mevkii, 6779 Ada, 37 imarsız parsel 4.008,35 m² yüzölçümlü bağ vasıflı olsa da bağ olarak kullanılmadığı ancak taşınmazın üzerinde kuru şartlarda tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü, üzerinde herhangi bir muhtesatın olmadığı, kuş uçuşu mahalle merkezine yaklaşık 1,20 km, ilçe merkezine 8,80 km uzaklıkta olduğu ve yola cepheli olmadığı tespit edilmiştir.

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