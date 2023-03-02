Ordu’da icradan satılık daire! Tarihi belli oldu

Ordu İcra Dairesi tarafından Altınordu'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 802 bin 887 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 02.05.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Ordu ili Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Şahincili mevki 5855 ada 28 parsel 3. kat 8 nolu bağımsız bölüm nolu ana taşınmaz yüzölçümü 370,13 m² olan 110/1357 arsa paylı, 1/1 hisseli taşınmaz, satışa konu meskenin bulunduğu binada Asma katlı zemin işyeri+birinci normal kat+ikinci normal kat+üçüncü normal kat + dördüncü normal kat+beşinci normal katve çatlı meskenden ibarettir. Dava konusu 3. Kat 8 nolu dairenin yapı inşaat alanı 145,00 m2dir. Dava konusu yapının yol kot üstü sayısı 8 olup ,normal kat adet sayısı 6, çatı katı adeti 1, iş yeri adet 1 olup yol kot üstü yüksekliği 25,50 m dir. Dava konusu taşınmazın yapı sınıfı 3,yapı grubunun B olduğu tespit edildiği, Yapının taşıyıcı sistemine göre iskelet yapısı karkas, betonarme ve çerçeveli sistemli olup duvar dolgu maddesi tuğla ,döşemesi plak kiriştir. Yapıda asansör, ,elektrik, temiz su, haberleşme, pissu ve bireysel doğal gaz olduğu tespit edildiği, taşınmaz yapının dış cephesi sıvalı ve boyalı, çatı iskeleti ahşap olup çatı örtüsü arduazlı mebran ile kaplanmıştır. Bina giriş kapısı demir doğramalı ve çamlıdır.

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