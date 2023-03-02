İzmir Karşıyaka'da 4 katlı bina mahkemeden satışta

Karşıyaka İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 4 katlı bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 1 milyon 748 bin 466 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 20.04.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İzmir ili Karşıyaka ilçesi Soğukkuyu (örnekköy) mahallesi 37756 ada 2 parsel, 122 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde bulunan 4 katlı binanın taban alanı 97,20 + 110,80x 3= 429,60 m2.dir. Belediye alt ve üst yapı hizmetlerinden istifadelidir. Taşınmaz ali Alp Böke Caddesine300 mt. Girne caddesine 240 m. Mkesafededir. Taşınmaz alışveriş yerlerine yakındır.

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