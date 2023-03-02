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    • Emlak&OTO
    • 02.03.2023 16:15
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    • 02.03.2023 16:15
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    İzmir Karşıyaka'da 4 katlı bina mahkemeden satışta

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İzmir Karşıyaka'da 4 katlı bina fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir’de yatırımlık fırsat! 4 katlı bina satışa çıktı

    Karşıyaka İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 4 katlı bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 1 milyon 748 bin 466 TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 20.04.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İzmir ili Karşıyaka ilçesi Soğukkuyu (örnekköy) mahallesi 37756 ada 2 parsel, 122 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde bulunan 4 katlı binanın taban alanı 97,20 + 110,80x 3= 429,60 m2.dir. Belediye alt ve üst yapı hizmetlerinden istifadelidir. Taşınmaz ali Alp Böke Caddesine300 mt. Girne caddesine 240 m. Mkesafededir. Taşınmaz alışveriş yerlerine yakındır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO İzmir Karşıyaka'da 4 katlı bina mahkemeden satışta
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