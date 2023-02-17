Ankara Çankaya'da dubleks ofis icradan satışta

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çankaya'da bulunan 3+1 dubleks ofis icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ofis için 1 milyon 250 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan ofisin satış tarihi 29.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapının 2.katında yer almaktadır. Taşınmaz güney ve batı olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz projesine göre, 2. katta, salon, mutfak, antre, 1 balkon, üst katta ise 3 oda, banyo, hol ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz keşif anında dolu olup, ofis olarak kullanılmaktadır.

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