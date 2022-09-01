Samsun’da icradan satılık yatırımlık dükkan

Bafra İcra Dairesi tarafından Samsun'da bulunan 37 metrekare dükkan mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 148 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 20.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Bilirkişi raporuna göre; Samsun ili Bafra İlçesi İsmet Paşa Mahallesi 107 ada 169 parsel zemin kat 5 bağımsız bölüm numaralı tam hisse borçlu adına kayıtlı işyeri. Bina betonarme taşıyıcılı olup, 4 katlı binanın zemin katındaki market olarak kullanılan işyerleri 5 ve 6 nolu bağımsız bölümlerdir. Mimari Projede 5 ve 6 bağımsız bölümlü dükkanlar aralarında duvarla ayrı görülse de yerinde tek bağımsız bölüm gibi kullanmaktadırlar. 5 Nolu bağımsız dükkan yerleri paretyen mermer kaplama, duvarları plastik boyalı, camekanlıdır. İşyeri Belediyece verilen kat ittifak projesinde Brüt olarak37 m2 , net olarak 34 m2dir. Taşınmaz Atatürk Bulvarına yol olarak cephelidir. Bafra Yeni Meydan alanına kuşbakışı 450 m., Adliye Binasına400 m., Emniyet İlçe Müdürlüğü Binasına380 m.dir. Yapının bulunduğu parsel eğimsiz zemin üzerindedir. Yapı 3-Agrubu apartman tipi konutlar yapı sınıfına girmekte olup, %25 oranında yıpranma mevcuttur.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın