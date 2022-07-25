Adana Seyhan’da icradan satılık 150 m² daire

Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Seyhan'da bulunan 150 m² daire mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 650.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 15.09.2022 olarak duyuruldu.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, Sarıhuğlar Mahallesi, 1903 Ada, 1 Parsel, DG-42 BLOK 3. KAT 8 Nolu konut nitelikli Bağımsız Bölüm taşınmazdır. Taşınmaz borçlular adına hisseli olarak kayıtlı olup tamamının satışına karar verilmiştir. Satışa konu taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir. Satışa konu Adana İli Seyhan Yeşiloba Mahallesi 46180 sokakno:16/20 Toki Çamlık Sitesi Toki konutları DG 42BLK3.katta 8 nolu bağımsız bölüm olup, Betonarme karkas tarzında inşa edilmiş projesinde 150.00m2 Brüt 127.00m2 net oturum alanlı, 3 oda 1 salon antre banyo mutfak balkon ve tuvaletten ibaret olup zemini seramik(salon parke) duvarları plastik badana kapıları ahşap pencereleri PVC dir. G-B-K cephelidir. Banyo ve Tuvalet yan duvarları fayans kaplamalıdır. Mutfak tezgahı mermerdir.

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