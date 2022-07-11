Fatsa İcra Dairesi tarafından Ordu'da bulunan fındık bahçesi icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan fındık bahçesi için 34 bin 747 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan fındık bahçesinin satış tarihi 02.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Ordu İli Fatsa İlçesi Küçükkoç Mahallesi İcik mevkii 146 Ada 87 Parsel 1.435,84 yüzölçümlü fındık bahçesi niteliğindeki taşınmaz hisse oranı tamdır ve bu hisse satılacaktır. Taşınmaz tapuda fındık bahçesi niteliğinde olup, fiilen fındık bahçesinden ibarettir. Taşınmaz topoğrafik yapı bakımından tarıma elverişlidir. Taşınmaz yaklaşık %32 eğimde ve 450 metre rakımdadır. Taşınmaz yol yoktur. Topoğrafik yapı bakımından su tutma kapasitesı iyi, alkalilik ve tuzluluk problemi olmayan, bitki besin elementleri bakımından normal toprak yapısına sahip fındık tarımına elverişli arazidir. Taşınmaz üzerindeki fındıklar normal verim çağında; Ocaklar 15-21 daldan ibaret; fındık çeşidi olarak palaz, yağlı, çakıldak vb. karışık fındık yetiştirilmektedir. Taşınmaz üzerinde bulunan fındık ocaklarının çeşidi, yaşı, gelişme durumu, ocaklar arası mesafe, iklim şartları, toprak topoğrafık yapısı bakımı göz önüne alınarak yıllık ortalama 110 kg kabuklu kuru fınık alınabileceği kanaati oluşmuştur. Taşınmazın değerini etkileyen fındık bahçesinin yeri, konumu, toprak yapısı, gelişme durumu ve genel görünümü göz önüne alındığında taşınmazın m² değeri 24,2 TL olup, taşınmazın arazi değeri 34.747,33 TL'dir.

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