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    • Emlak&OTO
    • 11.07.2022 10:36
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    • 11.07.2022 10:36
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    Bitlis Ahlat'ta 4 katlı bina icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Bitlis Ahlat'ta 4 katlı bina fiyatıyla ön plana çıktı.

    Bitlis Ahlat’ta 4 katlı bina icradan satışa çıktı

    Ahlat İcra Dairesi tarafından Bitlis'te bulunan 4 katlı bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 1 milyon 739 bin 353 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 16.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Taşınmaz üzerinde 2 yıllık zemin ve 3 kat olmak üzere toplam 4 katlı çatılı betonarme yapı bulunmaktadır. Yapının ruhsatı yoktur. Taşınmaz yer itibariyle imar planı ve mücavir alan içinde yer almakta ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Bitlis Ahlat'ta 4 katlı bina icradan satışa çıktı
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