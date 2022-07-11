Bitlis Ahlat’ta 4 katlı bina icradan satışa çıktı

Ahlat İcra Dairesi tarafından Bitlis'te bulunan 4 katlı bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 1 milyon 739 bin 353 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 16.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmaz üzerinde 2 yıllık zemin ve 3 kat olmak üzere toplam 4 katlı çatılı betonarme yapı bulunmaktadır. Yapının ruhsatı yoktur. Taşınmaz yer itibariyle imar planı ve mücavir alan içinde yer almakta ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

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