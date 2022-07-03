Edirne Keşan'da 363 metrekare arsa icradan satışa çıktı

Keşan İcra Dairesi tarafından Edirne'de bulunan 363 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 292 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 17.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmaz, Keşan ilçe merkezine yaklaşık 32 km mesafede,Sazlıdere sahilinde, sahilin 750 m kuzeyinde yer almaktadır. Etrafında tarım arazileri, boş arsalar ile az sayıda yazlık yapılaşması bulunmaktadır.

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