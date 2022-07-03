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    • Emlak&OTO
    • 03.07.2022 10:44
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    • 03.07.2022 10:44
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    Edirne Keşan'da 363 metrekare arsa icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Edirne Keşan'da 363 metrekare arsa fiyatıyla ön plana çıktı.

    Edirne’de kaçırılmayacak fırsat! İcradan satışa çıktı

    Keşan İcra Dairesi tarafından Edirne'de bulunan 363 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 292 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 17.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Taşınmaz, Keşan ilçe merkezine yaklaşık 32 km mesafede,Sazlıdere sahilinde, sahilin 750 m kuzeyinde yer almaktadır. Etrafında tarım arazileri, boş arsalar ile az sayıda yazlık yapılaşması bulunmaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO Edirne Keşan'da 363 metrekare arsa icradan satışa çıktı
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