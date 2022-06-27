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    • Emlak&OTO
    • 27.06.2022 11:13
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    • 27.06.2022 11:13
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    Uşak merkezde 90 metrekare daire icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Uşak merkezde 90 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    O ilde icradan daire fırsatı! Ucuza satışta

    Uşak 1. İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 90 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 374 bin 180 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 10.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Mesken giriş holü,salon,2 oda, mutfak, banyo+tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşur. Mesken yaklaşık 90m2'dir. Salon ve odalar yer döşemesi laminant parke, tavanı ve duvarları alçı sıvalı ve plastik boyalı, mutfak granit mermer tezgahlı, altı ve üzeri mdf ahşap mutfak dolaplı, tezgah üzeri dolap seviyesine kadar fayans, zemini karo seramik, duvarları sıvalı ve plastik boyalı, salon ile arasındaki duvar bölümü kaldırılmış ve birleştirilerek beraber kullanılmaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO Uşak merkezde 90 metrekare daire icradan satışa çıktı
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