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    • Emlak&OTO
    • 27.06.2022 11:26
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    • 27.06.2022 11:26
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    İstanbul Esenyurt'ta icradan satılık arsa! İşte detaylar

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Esenyurt'ta 259,38 metrekare arsa fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul’da icradan satılık arsa! İşte detaylar

    Büyükçekmece 4. Satış Memurluğu tarafından Esenyurt'ta bulunan 259 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 2 milyon 75 bin 40 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 14.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 1925 Ada, 12 Parsel sayılı taşınmaz parsel olarak dik dörtgen geometride, sınırları düzgün ve belirgin, düz bir topografyaya sahip, cephesi yol diğer cepheleri komşu parsel, parselin cepheli olduğu yol sokak nitelikli, yolların zemin kaplamaları ve yaya kaldırımları mevcut, ara parsel özelliklidir.

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