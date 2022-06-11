Adana Seyhan'da 75 metrekare 2+1 daire icradan satılığa çıkarıldı!

T.C. Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Adana Seyhan 'da 75 metrekare 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 950.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 18.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar;

Satışa konu taşınmaz Adana İli Seyhan İlçesi Zincirlibağlar Mahallesi 10361 Ada 2 Parsel B Blok Kat:11 43 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğinde taşınmazdır. Taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. İlgili belediyesinden, dosya konusu taşınmazın, 25.03.2016 tarih ve 6/2 sayılı ruhsatının olduğu, ancak iskanın bulunmadığı bilgisi verilmiştir. Seyhan belediyesi sınırları dahilinde Seyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesinin ve diğer kamu kuruluşların tüm hizmetlerinde yararlanmakta ve alt yapısı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan imar düzenlemesi ile kentsel dönüşüm veya mevcut arazilerin imar arsası niteliğini kazanması ile birlikte sonbeş yıl içerisinde yapılaşma hızlı bir şekilde gelişti. Lokasyonda çok katlı site tarzı mesken amaçlı binalar ve sosyal tesis alanları oldukça iyi olan butarzyapıların inşaa edildiği birbölge olmuştur. Taşınmazın bulunduğu parsel Öğretmenler Bulvarının 600 metre doğusunda, Kıyıboyu caddesinin ise 584 metre ise kuzeyindedir.Şehir merkezine uzaklığı ise yaklaşık 8 kilometredir. Taşınmazın mimari projesine göre, 4/C yapı sınıfında betonarme yapıdadır. Parsel üzerinde 7 adet blok mevcut olup bunlardan A-B-C-D-Emesken amaçlı çok katlı yapı, diğer iki yapı spor salonu/işyeri amaçlı kullanımdadır. Satışa konu taşınmaz B Blokda yer alıp parselin kuzey-doğu sınır ucunda konumludur. Taşınmazın ruhsat bilgilerine göretaşınmazın bulunduğu bina15 katlı ve her kat dört dairedir. Taşınmaz 11. Katta Güney-Batı cepheli 43 nolu dairedir. Mimari projesine göre 2+1 açık mutfak konseptinde, 3 balkon, banyo/wc, koridor ve yangın güvenlik holü ve koridor hacimleriden oluşmuş olup Brüt 75 m² net alan ise 65 m² dir. Taşınmazın bulunduğu site güvenlikli, açık yüzme havuzlu ve çevre düzenlemesinin bakımlı olduğu görüldü. Bina girişi alüminyum doğramada kapı ve zemin granit görünümlü mermer kaplamalıdır. Binada iki adet asansör mevcuttur. Taşınmazın hali hazır durumu ile mimari projesine göre aykırılıklar olduğu, yerinde 3+1 açık mutfak konseptine çevrildiği görülmüştür. Taşınmaz girişinde çelik kapı yerler kısmen seramikİç kapılar ahşap pencereler PVC doğramadır. Duvarlar saten alçı boyalıdır. Daire içerisinin tadilata ihtiyaç duyduğu görüldü. Güneye bakan balkon cam balkon yapılmış ve Batı cephe balkonun korkuluğunun cam malzemeden imalat olduğu görüldü. Taşınmaz boş durumdadır. Elektrik/Su abonelikleri mevcut olup, doğalgaz kullanımının olmadığı tarafımızca değerlendirilmiştir.

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